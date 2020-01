Sono entrati indisturbati all’interno di una villetta di proprietà di un uomo di 55 anni (fuori per le vacanze natalizie) i ladri che durante la notte hanno portato a termina un colpo in un’abitazione di Serramanna. I malviventi hanno scavalcato per entrare nel cortile per poi forzare un’auto all’interno della quale hanno trovato un mazzo di chiavi mentre rovistavano tra gli oggetti. In questo modo, i ladri sono potuti entrare in casa senza problemi e hanno avuto tutto il tempo per forzare una cassaforte da cui hanno rubato del denaro e riuscire ad aprire un armadio corazzato dal quale sono stati rubati sette fucili e una pistola tutti detenuti legalmente.

La ricostruzione è stata fatta dai carabinieri della stazione di Serramanna che all’esterno della casa hanno trovato due carcasse di cani di razza pittbull sui quali il veterinario ha riscontrato segni di avvelenamento. I carabinieri stanno indagando per i reati di furto e uccisione di animali e stanno controllando i sistemi di videosorveglianza della zona.