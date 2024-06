Uccide la madre con una coltellata alla schiena, attesa per l’autopsia

Sarà il dottor Roberto Demontis a eseguire oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Maria Dolores Cannas, la donna di 57 anni, uccisa ieri dal figlio in un’abitazione di via Monte Genis a Sinnai.

Il giovane di 27 anni, Andrea Tidu, è stato arrestato e attualmente si trova in carcere a Uta con l’accusa di omicidio volontario. I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinati maggiore Michele Cerri, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto all’interno della casa, cercando soprattutto di capire le ragioni della lite discussione diventata omicidio. Sequestrato il coltello utilizzato per l’omicidio e gli indumenti sporchi di sangue che il 27enne indossava al momento del delitto.

Il giovane, difeso dall’avvocato Roberto Zanda, ieri davanti al pm e ai carabinieri è rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, senza quindi spiegare le ragioni della lite con la mamma. Descritto da tutti come un ragazzo tranquillo, secondo alcuni testimoni recentemente era apparso insofferente e nervoso. I carabinieri intendono ricostruire ogni cosa, anche analizzando il suo telefono cellulare che è stato sequestrato. (ma.sc.)