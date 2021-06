In piena notte, in preda ai fumi dell’alcol e con una pistola in mano, minacciava le persone che gli passavano vicino. È successo intorno alle 2 al Parco lineare di Selargius dove un uomo di 36 anni, con diversi precedenti, è stato denunciato dai carabinieri allertati da diverse segnalazioni al 112.

I militari l’hanno fermato successivamente in via Trieste mentre era a bordo di un’auto. L’uomo poco prima del controllo ha cercato di liberarsi della pistola, una scacciacani, e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Inoltre era sprovvisto della patente, mai conseguita. I carabinieri l’hanno denunciato per minaccia aggravata, guida senza patente con recidiva, rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.