Ubriaco al volante di una Passat, non si è fermato all’alt dei carabinieri, fuggendo a tutta velocità e seminando il panico tra i cittadini di Masainas che partecipavano ai festeggiamenti della Madonna della Salute. Un cittadino marocchino di 23 anni, Karim Mohssine è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo ieri sera è stato visto da una pattuglia mentre sfrecciava a bordo dell’auto per le vie del paese. I carabinieri hanno intimato l’alt, ma il giovane non si è fermato. È iniziato un inseguimento durato alcuni minuti e terminato con la Passat del 23enne che a retromarcia sperona l’auto dei carabinieri. Il giovane è poi fuggito a piedi, ma è stato bloccato. Sottoposto al test con l’etilometro è risultato positivo. I carabinieri nell’incidente non hanno riportato ferite.