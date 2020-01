Torna ‘La corrida‘, il varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Lo show, giunto nella prima rete pubblica dopo essere stato nel catalogo su Canale 5 dal 1986 al 2011, arriva il prossimo marzo con la terza edizione, ma i casting sono già ufficialmente aperti. Anche in Sardegna: l’appuntamento per partecipare alle selezioni della prossima edizione è il 21 gennaio a Sassari e il 22 e 23 a Cagliari.

Il programma, prodotto da Banijay Italia, è in cerca di concorrenti. “Sai cantare, ballare, suonare, recitare o conosci qualcuno che sa farlo? È l’occasione giusta per partecipare ai nostri casting ufficiali!”, è l’invito della produzione. Partecipare alle selezioni è semplicissimo: puoi chiamare il numero 02-36767454 oppure compilare il form sul sito: http://www.banijayitalia.it/lacorrida.