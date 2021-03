Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in Sardegna mercoledì 31 marzo. Lo ha confermato all’Ansa il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili.

All’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, il ministro interverrà all’inaugurazione dell’Health Testing Center, il centro screening per il Covid-19 realizzato e gestito dall’ospedale Mater Olbia. Un’inaugurazione in pompa magna alla presenza del neo presidente di Geasar e F2i Ligantia, Roberto Barbieri nominato nei giorni scorsi, prevista anche la partecipazione di due assessori regionali, dei Trasporti Giorgio Todde e della Sanità, Mario Nieddu e potrebbe esserci anche il presidente della Regione, Christian Solinas.

Il fronte sanitario sarà rappresentato anche dal commissario dell’Ares Massimo Temussi e dell’ad del Mater Olbia, che gestirà l’hub dell’aeroporto gallurese, Marco Ciccozzi.

L’agenda di Garavaglia è in via di definizione. Si apprende comunque che nel pomeriggio, sempre in Gallura, prenderà parte a una serie di incontri attinenti al turismo e ai temi del ministero.