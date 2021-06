Sono riusciti a carpire le credenziali di accesso al suo conto corrente per poi eseguire bonifici per 3.300 euro su carte Postepay e conti correnti di cui erano titolari. Un uomo di 46 anni di Avellino e un 55enne di Taranto sono stati denunciati dai carabinieri di Serramanna per truffa e frode informatica.

Vittima del raggiro un 30enne di Serramanna ingannato da alcuni messaggi ricevuti da un account solo apparentemente riconducibile alla banca online Webank. Dopo aver scoperto la truffa, dopo aver visto il conto online prosciugato, è stata presentata una denuncia ai carabinieri.