Gli agenti di polizia di Alghero hanno denunciato per truffa un 27enne originario di Treviso che la scorsa estate, rispondendo a un annuncio pubblicato da una donna algherese sul sito web Subito.it, si è finto interessato all’acquisto di una cassettiera, ed è invece riuscito a farsi accreditare sulla sua carta prepagata una somma pari a 2.700 euro.

Gli agenti hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia della donna, che ha spiegato ai poliziotti di avere pubblicato su internet un annuncio di vendita di una cassettiera. All’annuncio ha risposto il 27enne che ha contattato telefonicamente la donna, e l’ha convinta a recarsi in uno sportello bancomat per ricevere direttamente sulla propria carta bancaria la somma pattuita.

Al bancomat la donna ha inserito la propria carta e digitato un codice dettatole dal finto acquirente. Rientrata a casa ha verificato che l’importo fosse stato accreditato sulla sua carta, scoprendo invece che erano stati prelevati 2.700 euro finiti sulla carta prepagata del truffatore. La polizia è risalita all’identità del giovane, che è stato denunciato per truffa.