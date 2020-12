Ieri a Pula, a conclusione di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata da un 47enne, i carabinieri della stazione del centro sulcitano sono risaliti agli autori di una truffa, messa in piedi da una 21enne sassarese, disoccupata che, il 15 novembre scorso, aveva risposto a un annuncio di vendita di arredi pubblicato sul sito internet ‘subito.it’, dall’uomo. La ragazza, fingendosi interessata all’acquisto dei mobili, aveva convinto il venditore a digitare dei codici sulla propria carta prepagata del Banco di Sardegna, sostenendo fosse necessario per concretizzare il bonifico di tremila euro. Al termine delle operazioni l’uomo si era reso conto di non aver ricevuto il denaro, ma di avere piuttosto effettuato egli una ricarica a chi lo aveva truffato.