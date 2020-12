Un ragazzino di 17 anni è stato trasportato in ospedale con una lieve ferita alla spalla provocata da una coltellata durante una lite con altri due coetanei. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio in viale Bonaria a Cagliari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e un’ambulanza del 118. I poliziotti hanno identificato tutti i tre ragazzi e adesso stanno cercando di chiarire tutta la vicenda. Nei confronti di qualcuno potrebbe anche scattare una denuncia. Il ragazzino ferito è stato trasportato in ospedale.