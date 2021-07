Nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Cagliari costretti a intervenire per numerosi incendi scoppiati in città e nell’hinterland. Un rogo, le cui cause non sono state ancora accertate, si è sviluppato in via Copernico a Quartu Sant’Elena. Il fuoco ha avvolto un’auto e danneggiato la facciata di una palazzina e altre due vetture parcheggiate vicino. Sul posto sono arrivate due squadre del COmando provinciale di Cagliari che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Un altro rogo si è sviluppato nei pressi del quartiere di Sant’Elia, a Cagliari in fiamme masserizie e cumuli di rifiuti. Anche in questo caso sono intervenute due squadre che hanno provveduto a bonificare l’area dai vari focolai, mettendo in sicurezza la zona. Infine l’ultimo incendio è scoppiato in città a Cagliari. In fiamme in questo caso due auto parcheggiate in via Pigafetta. Il rogo è stato spento prima che si propagasse agli altri veicoli in sosta. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

