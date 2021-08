Terribile incidente stradale all’alba di oggi a Cagliari. Un operatore del mercato ittico è stato travolto e ucciso da un’auto. La vittima aveva 50anni ed era di Cagliari. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5. L’operatore del mercato, da quanto si apprende, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto condotta da un 29enne. L’impatto è stato violento, il 50enne è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza. L’automobilista si è subito fermato per soccorrerlo e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 , ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. La polizia loca adesso sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Gli specialisti dell’Infortunistica dovranno accertare se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto è stato sottoposto a tutti test previsti dalla legge e si attendono i risultati.

Ma.Sc.