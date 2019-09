Stava attraversando la strada quando un’auto lo ha travolto. Un giovane di 24 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella discesa di via Is Mirrionis, all’altezza di via Goito. Il 24enne stava attraversando la strada quando una Ford C-Max guidata da un 49enne cagliaritano lo ha travolto, scaraventandolo sull’asfalto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale, assegnandogli un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.