Il problema dei trasporti in Sardegna coinvolge in maniera diretta tutti gli emigrati sardi che hanno mantenuto un forte legame con la propria terra d’origine. Nei numerosi circoli sparsi per tutta Italia ci sono emigrati di diverse generazioni e per tutti la questione ha un solo punto di svolta: “Restituire ai sardi e alla Sardegna il diritto alla mobilità”. Nell’ultimo convegno della Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia), che si è tenuto nei giorni scorsi a Saronno, si sono dati appuntamento da tutta la penisola per discutere uno dei temi più caldi di questo periodo. La presidente della Fasi, Serafina Mascia, ha sottolineato l’impegno che il mondo dell’emigrazione sarda ha profuso negli ultimi decenni sul fronte dei trasporti.

Il responsabile dei trasporti della Fasi, Tonino Mulas, ha sottolineato che “serve una legge nazionale che dia garanzie per arginare l’arretratezza infrastrutturale ed economica dell’isola, con un’attenzione particolare allo sviluppo e, a livello europeo, al principio di coesione sociale”. Tutti gli esponenti della Fasi che hanno partecipato a Saronno all’incontro, non hanno dubbi sull’urgenza di “affrontare e sciogliere il nodo dei trasporti” perché in questo modo ci sarebbero “meno svantaggi per i sardi emigrati e a tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna”. La proposta della Fasi punta su una “continuità per tutti, pensata come la migliore soluzione per incoraggiare anche i segmenti di turismo ambientale”.