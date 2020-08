Un quarantenne ha perso la vita e tre persone sono rimaste gravemente ferite. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto durante la notte a Cagliari. Trasportati negli ospedale Brotzu e Santissima Trinità i tre feriti in codice rosso.

L’incidente è avvenuto intorno all’una in viale La Plaia all’altezza del nuovo centro commerciale. Per cause non accertate si sono scontrate frontalmente una Fiat Idea a bordo della quale si trovava il 40enne e un’altra persona e una Fiat Cinquecento con a bordo un giovane e una ragazza. La Fiat Idea arrivava da Capoterra mentre la Cinquecento percorreva viale La Plaia in senso opposto.

L’impatto è stato talmente violento che la Fiat Idea si è ribaltata. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento porto e una arrivata dalla sede di viale Marconi, la polizia municipale e le ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto. I feriti sono stati trasportati d’urgenza nei due ospedali, le loro condizioni sono gravi. Per il 40enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.