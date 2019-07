Giornata nera nelle spiagge della Sardegna, oggi due bagnanti hanno perso la vita mentre trascorrevano una giornata al mare. A Costa Rei, nel Comune di Muravera, nel Sud dell’Isola una turista piemontese di 79 anni, ha accusato un malore mentre faceva il bagno, ad accorgersene i bagnini e gli altri bagnanti che l’hanno immediatamente soccorsa e portata a riva. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118 tempestivamente intervenuto, insieme a quello della capitaneria di porto.

A Bosa invece, nella spiaggia di S’Abba durche, un uomo di 70 anni di Padria, in provincia di Sassari, si è sentito male mentre nuotava. Stando alle ricostruzioni l’uomo sarebbe svenuto in acqua ed è finito sugli scogli. Dopo averlo raggiunto, faticosamente per il luogo impervio, i soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo. Ma nulla è servito e per l’uomo non c’è stato nulla da fare e data la difficoltà a raggiungere gli scogli è dovuto intervenire un elicottero per recuperare il corpo.