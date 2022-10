Tragedia a Posada, uomo cade da una scala e muore. Stava lavorando nella sua casa

Dramma per un incidente domestico avvenuto in serata a Posada, nella costa nord orientale della Sardegna. Un pensionato di 74 anni è stato trovato morto, probabilmente per la caduta da una scala che stava usando per dei lavori esterni nella sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che nulla hanno potuto fare se non constatarne la morte: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente, per accertarlo nella casa del pensionato sono arrivate le forze dell’ordine.