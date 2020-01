La Procura di Torino ha indagato tre responsabili commerciali di un’azienda che si occupa di rifiuti con l’accusa di traffico e gestione illecita. L’inchiesta dei carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) è scattata a seguito di due incendi scoppiati nel 2017 nei magazzini di stoccaggio di rifiuti cartacei e di plastica dell’azienda Cma situati nel Torinese, a La Loggia e a Pianezza, dove fu necessario il lavoro di 15 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Dalle indagini sono emersi presunti illeciti nella filiera di gestione dei rifiuti e sono in corso accertamenti e perquisizioni in aziende di Piemonte, Lombardia, Toscana e anche in Sardegna. Secondo gli inquirenti, i rifiuti non venivano selezionati in maniera corretta, ma ammassati in un deposito per poi essere distrutti dalle fiamme. Durante le indagini sono state sequestrate decine di capannoni in tutta Italia.