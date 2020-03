L’hanno prima legata, picchiata e poi le hanno bruciato il muso, gli occhi e le zampe, lasciandola moribonda in mezzo alla strada. È accaduto a Lula, in provincia di Nuoro, dove un gruppo di giovanissimi si è scagliato con una violenza inaudita contro una cagnetta che è sopravvissuta per miracolo dopo le atroci sofferenze che ha dovuto subire. Una vicenda raccontata sulla Nuova Sardegna che ha causato l’indignazione da parte di alcuni abitanti del paese che chiedono giustizia. Difficile capire quale sia stata la leva che ha spinto questi ragazzi ad accanirsi sull’animale, resta il fatto che lo scorso sabato il gruppo ha aperto il cancello del cortile dove stava la cagnetta, l’ha portata in una via poco frequentata per compiere le sevizie.

[Foto simbolo]