Sono stati momenti di paura quelli vissuti da molti turisti sul litorale di Orrì, la spiaggia cittadina di Tortolì, sulla costa centro orientale. Un incendio, sospinto dal maestrale, ha minacciato una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Sgomberati in tutta fretta anche un agriturismo e due campeggi. Il fumo denso che si è levato dalle colline retrostanti il litorale ha invaso dapprima i parcheggi delle auto dei turisti, poi la spiaggia. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti due Canadair provenienti da Trapani e Napoli. In volo anche tre elicotteri del Corpo forestale regionale. Un macchina organizzativa che in alcune ore ha avuto la meglio sulle fiamme ridotte a due focolai.

LEGGI ANCHE: Rogo Tortolì, evacuata anche spiaggia. Il sindaco: “Siamo in piena emergenza”

Le fiamme divampate vicino sul litorale di Tortolì, avevano minacciato una ventina di abitazioni, poi evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive – un agriturismo e due campeggi – che hanno dovuto abbandonare l’area. Il vento ha spinto le fiamme verso la spiaggia di Orrì, creando allarme fra i bagnanti. “Siamo in piena emergenza”, ha detto nel pomeriggio il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas all’Ansa, in un breve contatto telefonico mentre stava seguendo da vicino tutte le operazioni. Poi in serata gli uomini in campo sono riusciti a domare le fiamme e a contenere il fronte del fuoco in pochi focolai sulle colline, poi spenti nel corso delle ore.

LEGGI ANCHE: Fuoco a Tortolì, case e hotel evacuati: le fiamme spinte in spiaggia dal vento

GUARDA LA GALLERY