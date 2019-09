Incidente stradale ieri sera intorno alle 20 lungo la strada che collega Torregrande con il porticciolo turistico di Sa Mardini. Coinvolte due auto e uno scooter TMax 500. in gravi condizioni il centauro, di Oristano. Il motociclista, come riporta L’Unione Sarda, è stato ricoverato in ospedale con un codice rosso per un trauma facciale e altre lesioni.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Oristano, l’autista di un furgone Renault, ha urtato la moto che viaggiava in direzione di Torregrande. Il motociclista ha perso il controllo del TMax ed è finito su una Opel Meriva. Immediati i soccorsi, da Oristano, i medici del San Martino si sono riservata la prognosi in attesa dell’esito degli accertamenti radiografici. Illeso l’autista dell’Opel.