Tornano i temporali, allerta meteo in quasi tutta l’Isola. Domenica neve dai 700 metri

Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni metereologiche in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 21 di venerdì 9 dicembre fino alle 15 di sabato 10. Un sistema ciclonico atlantico entrerà nel Mediterraneo causando piogge abbondanti e forti venti in particolare sui versanti occidentali e settentrionali della Sardegna. Le previsioni per sabato 10 dicembre, come dimostra la grafica di Centrometeo.com, evidenziano la presenza di temporali e pioggia in tutto il territorio.

In particolare c’è allerta per le zone dell’Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura, per la quali la Protezione civile ha emesso il codice giallo. Criticità moderata, con codice arancione, invece, nei territori di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Codice giallo anche per la città metropolitana di Cagliari, e in particolare a Pirri, dove la Protezione civile chiede di evitare di parcheggiare in via Balilla, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre di Santarosa, via Confalonieri, via Ampere. Per gli abitanti delle zone a rischio, è riservato il parcheggio nel parco di Terramaini.

Domenica 11, invece, il tempo dovrebbe migliorare, in particolare a Est, ma è prevista neve nel cuore della Sardegna oltre i 700 metri a ancora piogge nella parte centro e sud-occidentale dell’Isola.