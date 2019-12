È rientrato a casa e si è ritrovato davanti una scena straziante: il corpo della moglie in terra, privo di vita. La scoperta è stata fatta questo pomeriggio a Muravera. Secondo i primi accertamenti la donna, una 72enne del posto, potrebbe aver avuto un malore e in quel momento è caduta dalle scale e ha battuto la testa. Sul posto sono arrivati i volontari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e carabinieri della Compagnia di San Vito che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente domestico costato la vita alla 72enne.