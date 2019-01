Partirà con un lieve ritardo la nave Athara della compagnia Tirrenia urtata questa mattina da un traghetto Grimaldi impegnato nelle manovre di uscita dal porto di Olbia. I danni riportati nell’impatto sono stati tempestivamente riparati e la nave potrà così lasciare la Sardegna per raggiungere il porto di Genova. La Athara era ormeggiata in attesa della partenza serale quando è stata urtata dal traghetto Grimaldi che in quel momento, con l’ausilio del rimorchiatore, stava uscendo dal porto.

L’urto ha danneggiato l’aletta di plancia della Tirrenia, e la pressione ha mandato in frantumi il vetro. La Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti sull’incidente, mentre una ditta specializzata è subito intervenuta per riparare i danni a bordo della nave Tirrenia che partirà da Olbia con un lieve ritardo.

Ecco il video dell’incidente