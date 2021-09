Musei e artigiani in rete con “The Secret Island-A Sardinian Journey“. Una giovane donna alla ricerca della nonna scomparsa è la protagonista della nuova “avventura grafica” di Memory Wefts, progetto dell’Ati Tramas finanziato dalla Regione.

“The Secret Island” – ideale prosecuzione dello spettacolo “Istós”, ispirato a un racconto di Salvatore Cambosu – racconta il viaggio in Sardegna di Daniela, che con l’aiuto dell’influencer insopportabile tenterà di far luce su un mistero. Sul suo cammino la moderna eroina incontra personaggi dell’immaginario sardo come sa Filonzana e su Mamuthone, artisti come la cantante Claudia Aru e pure i “Giganti”.

Un itinerario che parte dal Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, attraversa Ottana con la chiesa di Nicola, poi Cabras con gli scavi di Mont’e Prama, l’Area archeologica di Cuccurada a Mogoro e il Nuraghe Losa di Abbasanta, il Pozzo Sacro di Santa Cristina a Paulilatino e infine la Necropoli di Anghelu Ruju ad Alghero.

Mito e realtà si intrecciano, in una trama che si arricchisce di link e ipertesti, e offre l’occasione per visite virtuali, ma non solo, tra siti, musei e laboratori artigiani. In primo piano l’arte della tessitura, fulcro del progetto che sposa teatro, tradizione e nuove tecnologie, con le raffinate creazioni della Cooperativa Su Trobasciu, di Isabella Frongia e Mariantonia Urru, Giuseppe Pipia, Franca Carta, Arte Tessile Sarda e biancheria e abiti, accessori e telai del Murats di Samugheo. Memory Wefts nasce dalla sinergia di Teatro Tragodia e L’Effimero Meraviglioso con Luigi Spano Service: prezioso l’apporto di Fainas, con Lara Melis e Ismaele Marongiu che firmano soggetto e sceneggiatura di “The Secret Island” realizzato in collaborazione con Andrea Assorgia e la Game Maker Academy.