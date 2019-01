Non ce l’ha fatta Salvatore Murgia, il 90enne di Teulada investito ieri sera da un pirata della strada mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il pensionato era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia e oggi si è spento a causa dell’incidente. I carabinieri di Carbonia stanno portando avanti le indagini per risalire all’identità dell’automobilista e al modello del mezzo che ha travolto il 90enne prima di darsi alla fuga.

In quella zona non ci sarebbero videocamere di sorveglianza e i militari stanno raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni ma sono anche in possesso di un frammento dell’auto pirata, un dettaglio che potrebbe facilitare l’individuazione del mezzo. L’autore dell’investimento era già nei guai per l’omissione di soccorso e col decesso del pedone ora rischia l’arresto per omicidio stradale.