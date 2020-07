Riaperto il 27 giugno, il Forte Village rilancia la stagione turistica in chiave salute-sicurezza ai tempi del Covid. Test sierologico per gli ospiti al momento del check-in e per tutto il personale e percorsi controllati, sono le strategie messe in atto dal resort di Santa Margherita di Pula per accogliere i turisti in un ambiente sicuro e protetto. Un protocollo sanitario validato da un comitato medico-scientifico: se qualcuno dovesse risultare positivo, viene subito sottoposto al tampone. “Una strategia unica al mondo“, fanno sapere dal Forte, con test rapidissimi e non invasivi, grazie ad apparecchiature all’avanguardia, eseguiti da medici specialisti a disposizione della struttura 24 ore su 24. Ristoranti, bar, centri fitness, accademie sportive, negozi, spiaggia, piscine sono distribuiti e gestiti in modo da poter vivere la vacanza senza limitazioni. Massima sicurezza anche per la spa, famosa per il percorso di talassoterapia che si basa su un protocollo che prevede l’utilizzo dell’acqua madre marina, o cloruro di magnesio, “che ha notorie proprietà antivirali”.

Tutto con la supervisione di Ursula Jacobs, specialista del rinforzo del sistema immunitario. Misure anti Covid promosse a piene voti dalla sottosegretaria ai Beni culturali con delega al Turismo, Lorenza Bonaccorsi. “L’Italia ha messo al centro la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei visitatori. Strutture del genere ne sono un esempio“, ha detto in occasione della riapertura del Forte, presente anche l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. “Non solo ci siamo adeguati alle direttive del Governo, ma siamo andati oltre – ha chiarito Lorenzo Giannuzzi, ad e direttore generale del resort -. Il nostro resort è un posto sicuro e sano, dove le possibilità di contagio sono ridotte al minimo”.