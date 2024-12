Terremoto alla Sardegna Film Commission, si dimette la nuova direttrice

di Andrea Tramonte

Sembra non esserci pace per la Sardegna Film Commission. Dopo le dimissioni di Nevina Satta – la manager nuorese rimasta alla guida dell’ente per diversi anni, dal 2013 fino al febbraio di quest’anno – ora c’è un altro cambio: Susanna Tornesello, che aveva preso il suo posto temporaneamente per gestire la transizione e poi confermata a maggio alla guida della Film commission, ha rassegnato oggi le dimissioni dal ruolo di direttrice.

Sentita telefonicamente, Tornesello ha confermato la notizia senza però voler rilasciare dichiarazioni. Ancora non c’è una motivazione ufficiale sul perché delle dimissioni, solo voci che si rincorrono e che si riferiscono alle turbolenze dell’ultimo anno e mezzo all’interno della Film commission. Tornesello conferma però che rimarrà all’interno dell’ente come project manager, ruolo che ricopre ormai da dieci anni. L’ultimo atto come direttrice, la pubblicazione ieri dei bandi per Sardegna Ospitalità, Filming Cagliari e Internazionalizzazione delle imprese, che mettono in circolo risorse per la filiera.