Gli hanno bloccato le braccia e poi tenuto il collo: è la rapina avvenuta nella notte in viale Colombo a Cagliari ai danni 32enne, al quale sono stati portati via 70 euro e il cellulare. La polizia ha arrestato i due presunti responsabili. In carcere sono finiti Ousmana Diallo, 22enne senegalese, e Lamin Modou, 21enne gambiano, entrambi pregiudicati. Nella scarpa del giovane senegalese gli agenti hanno trovato lo smartphone rubato, già restituito al proprietario. Diallo era insieme al coetaneo quando la polizia li ga fermati all’incrocio tra viale Bonaria e via XX Settembre. L’allarme è scattato intorno alle 4. È lo stesso 32enne rapinato a chiamare il 113.