A fargli cambiare idea e propendere per una fuga a gambe levate è bastato il rifiuto della titolare del ristorante, una ragazza di 32 anni. Si è concluso così il tentativo di rapina messo in atto da un giovane che la sera del 26 dicembre a Siliqua, quando tutti rispettavano le regole imposte dalla zona rossa, ha deciso di entrare in azione.

Con il volto coperto da una sciarpa e senza armi è entrato nel ristorante La Locomotiva dove ha intimato alla titolare di consegnare l’incasso. La donna però si è opposta senza cedere alla richiesta. Tanto è bastato per far cambiare idea al rapinatore sul quale ora indagano i carabinieri della stazione locale.