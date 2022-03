Tenta una rapina in gelateria ma scatta l’allarme, bandito messo in fuga

Una rapina in una gelateria in via Dante a Cagliari è fallita ieri sera per la reazione della titolare che si è barricata nel locale e ha chiamato il 113.

Intorno alle 20, un bandito solitario con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione all’interno della gelateria. Il malvivente ha minacciato la titolare, imponendole di consegnare l’incasso della giornata. La proprietaria si è chiusa all’interno del locale e ha subito chiamato il 113.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli agenti della squadra volante. Sentendo le sirene della polizia, il bandito ha preferito fuggire senza portare via nulla. La polizia ha avviato le indagini per rintracciarlo.

Foto archivio