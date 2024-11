Temporali, forte vento e grandine, scatta l’allerta meteo in Sardegna: ecco le zone interessate

Temporali con possibilità anche di forte vento e grandine. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo (Codice giallo) per rischio idrogeologico nell’area Flumendosa Flumineddu e una per per idrogeologico per temporali in Gallura.

Per almeno 24 ore – si legge nella comunicazione – si prevedono “precipitazioni, prevalentemente temporalesche, sparse sul settore Nord-orientale, isolate altrove. Sul settore Orientale i cumulati potrebbero risultare particolarmente elevati”. Sempre nella zona Nord-orientale i temporali potrebbero essere forti e i fenomeni più intensi potrebbero essere accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.