L’idea di sistemare a Tempio un wc chimico in prossimità della movida cittadina, il corso Matteotti, aveva come encomiabile scopo l’igiene pubblica e il decoro cittadino. Un wc chimico che avrebbe dovuto, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, evitare la pessima abitudine dei nottambuli di utilizzare le viuzze laterali del Corso come maleodoranti latrine. Per questo il Municipio ha incaricato la Pro Loco di attivarsi per trovare la “location” al vespasiano.

Il risultato ottenuto è stato invece paragonabile, per l’effetto comico e il disagio provocato, all’episodio di Totò Truffa, del ’62, in cui Antonio e Camillo, interpretati da Totò e Nino Taranto, provavano a piazzare il wc davanti a un un ristorante. A Tempio, infatti, passati due giorni ancora non si sa quale sarà la collocazione definitiva del vespasiano.

Il bagno chimico è arrivato in città alla vigilia di Natale: originariamente era stato posizionato in via Iosto, una parallela del corso Matteotti. Ma la sistemazione che aveva sollevato più di un dubbio, anche tra i residenti della zona, sulla reale utilizzazione della ‘postazione’ lontano da occhi indiscreti, nascosta ai cittadini che fanno le ‘vasche’ nella movida cittadina. Durante la notte di Natale, quando erano in corso i festeggiamenti per la nascita del bambin Gesù, un gruppo di buontemponi ha sollevato di peso il vespasiano spostandolo di una ventina di metri, per rovesciarlo (con tutto il suo contenuto) un angolo della strada.

Per tutta la notte il wc è stato utilizzato come bancone di un bar. Questa mattina, alle prime luci dell’alba di Santo Stefano, gli incaricati della pulizia della città hanno rimesso in piedi il vespasiano posizionandolo all’angolo dell’unica stradina a cui hanno accesso anche le automobil. E chi era al volante si è visto costretto a triple manovre per aggirare l’ostacolo. Alle undici del mattino il vespasiano è stato riportato in via Iosto.

Dopo queste performances è lecito attendersi, probabilmente a notte fonda, un nuovo spostamento del vespasiano ambulante. Perché la storia del wc chimico a Tempio ha tutta l’aria di convertisi in una telenovela. A misura di vacanze. Una puntata ogni giorno. Sino all’Epifania, quado magari, tutto davvero finirà.

Giampiero Cocco