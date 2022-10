Tem Sardinia: l’Isola in primo piano nel panorama turistico internazionale

La Sardegna meta del turismo esperienziale nel mondo. L’ambizione è grande, e i numeri della prima edizione di Tem (Tourism experience management) Sardinia 2022, uno dei principali appuntamenti di valenza nazionale e internazionale sul “Turismo esperienziale”, confermano un forte interesse per il settore.

Si chiude domani, domenica 30 ottobre, nella splendida cornice dei bastioni Saint Remy, la tre giorni della manifestazione organizzata dall’Assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna insieme a Insula, la Divisione agrifood e marketing territoriale del Cipnes. Anche la seconda giornata è stata caratterizzata da una forte affluenza di pubblico e da quasi 300 incontri B2b tra i buyer (tour operator, agenzie di viaggio e Ota provenienti tra gli altri da Stati Uniti, Cina e paesi europei) e le imprese del settore turistico ricettivo della Sardegna (hotel 4 e 5 stelle). Fino a tarda sera, inoltre, si sono svolti meeting e convegni sul turismo esperienziale e la promozione dei diversi distretti territoriali.

Tem Sardinia 2022.

“Il bilancio dei primi due giorni – ha affermato Massimo Masia, direttore di Insula – è assolutamente positivo, sia per l’alto numero di incontri che abbiamo organizzato tra buyer e sellers sardi sia per la presenza del pubblico che ha apprezzato una fiera che finalmente si occupa del turismo che dai luoghi si sposta alle esperienze, una modalità di vivere la Sardegna che consentirà non soltanto di allungare la stagione portandola oltre i tradizionali mesi estivi, ma di vivere il nostro territorio oltre le coste e il mare. Specialmente in quelle porzioni di territorio dove, grazia all’archeologia, lo sport, l’enogastronomia, i sentieri e cammini religiosi, si potrà assaporare il significato più vero e autentico di una terra che ambisce ad attrarre nuovi e importanti mercati internazionali. Del resto, la presenza di operatori provenienti da Stati Uniti, Cina, Oriente, Svizzera, Francia, Germania e Olanda, solo per citarne alcuni, è la testimonianza di come la Sardegna, anche grazie a una manifestazione come Tem 2022, si sia finalmente ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama turistico internazionale”.

Spazio domani a rubriche letterarie, esperienze immersive e tour esperienziali con i maestri artigiani sardi, per concludere con sfilate di moda, esibizioni folkloristiche, canore e musicali identitarie.