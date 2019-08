Aveva piazzato telecamere all’esterno dell’abitazione e utilizzava un cane per fare la guardia e segnalare l’arrivo di clienti e forze dell’ordine. Due stratagemmi che non sono serviti a Michael Porru, 20 anni, per evitare il blitz della Squadra mobile e l’arresto per spaccio. I ‘Falchi’ hanno fatto scattare l’operazione all’interno della casa del giovane a Selargius recuperando 45 grammi di marijuana e 77 grammi di hascisc. Sequestrati anche 205 euro, denaro che secondo gli investigatori sarebbe stato guadagnato con lo spaccio.