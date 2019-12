Prima insulti, poi bottigliate e colpi di cinghia. È accaduto oggi pomeriggio in pieno centro a Cagliari. Protagonisti un gruppo di tifosi della Lazio, circa una decina di persone, e altrettanti supporter rossoblù. L’episodio è avvenuto nella zona di via Milano. Da quanto si apprende i supporter della Lazio stavano passeggiando quando sono stati avvicinati da un gruppo di ultrà avversari. Come spesso accade in queste occasioni, sono iniziati i cori e gli insulti. Ma dalle parole i due gruppi sono passati alle mani. Calci, pugni, schiaffi, ma anche colpi di bottiglia e cinghiate. Alcuni residenti della zona si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiamato il 113. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e i poliziotti del Reparto mobile che già si trovavano in centro proprio per i servizi legati alla partita. Gli aggressori sono fuggiti. La polizia ha identificato tutti gli ultrà della Lazio che, nonostante qualche lieve escoriazione, hanno scelto di non farsi medicare in ospedale. Sono stati accompagnati in aeroporto per unirsi agli altri supporter con i quali raggiungeranno la Sardegna Arena per assistere alla partita. Sono in corso le indagini per individuare le altre persone coinvolte nei tafferugli.