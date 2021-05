Un modo per restare in contatto con i parenti e gli amici. È questo il senso della donazione fatta ieri pomeriggio da Carlo Cottiglia, presidente dell’associazione ‘Armatori Vela d’Altura’ di alcuni tablet destinati all’oncologia medica dell’ospedale Businco di Cagliari. Questo dono, reso possibile anche grazie alla collaborazione della sezione Salute donna onlus Sardegna, permetterà ai pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia medica di collegarsi con i loro cari a casa. Il Commissario straordinario, Paolo Cannas, nel ringraziare Cottiglia e la responsabile di Salute donna in Sardegna, Rita Grazietti, ha sottolineato l’importanza di queste donazioni: “La nostra azienda ospedaliera ha avviato in epoca di pandemia percorsi alternativi di cura e attenzione al paziente, che passano anche attraverso la riduzione della distanza tra i ricoverati e i loro cari. Doni come questi non fanno altro che accorciare queste distanze e ridurre i disagi legati alla limitazione degli accessi in ospedale a causa della pandemia. Ringrazio personalmente i tanti donatori e le associazioni che con la loro generosità affiancano i nostri operatori sanitari che ogni giorno rendono i reparti ospedalieri sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie, condividendo con il nostro ospedale l’obiettivo di cura e assistenza a 360 gradi”.