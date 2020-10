La Sardegna non è più nella lista nera delle zone Covid per la Svizzera, dove era finita in estate insieme a Campania, Liguria e Veneto. Il Governo elvetico non solo aveva caldamente sconsigliato di trascorrere le vacanze nell’Isola, ma anche imposto la quarantena per chi atterrava nel Paese. Adesso è cambiato tutto. Nella lista nera della Svizzera restano invece Belgio, Repubblica Ceca, Andorra e Armenia più tre aree della Francia. Lo riferisce l’agenzia di stampa Keystone-Ats.