“Studio per costruire il mio futuro”, anche uno studente sardo della campagna NgEu

C’è anche uno studente sardo nella campagna italiana che racconta i benefici concreti del NextGenerationEu (NgEu) per i cittadini, presentata ieri a Roma. Tre i protagonisti con tre storie: Lucia, Imma e, appunto, il sardo Federico per narrare l’impatto positivo del piano di ripresa NextGenerationEU sulla vita delle persone e delle comunità locali.



Federico è un giovane proveniente dalla Sardegna, che ha realizzato il sogno di trasferirsi e studiare all’Università di Bologna grazie a una borsa di studio finanziata dal Pnrr. Un esempio concreto di come i fondi NgEu siano stati investiti anche per abbattere le barriere economiche e territoriali, favorendo l’accesso dei giovani all’istruzione e alla formazione.

Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, ha dichiarato: “Il lavoro che svolgiamo con dedizione risulta ancora più gratificante quando lo tocchiamo con mano. Un lavoro che non si limita a parlare del futuro, ma si concentra sul presente. Oggi presentiamo i frutti di un lavoro iniziato nel 2020 e le vostre storie dimostrano chiaramente che la decisione della Commissione di scommettere sul futuro è stata una scelta coraggiosa ma soprattutto vincente”.



Elena Grech, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia ha commentato: “Il NextGenerationEu è un programma rivoluzionario, lanciato dall’Unione europea con l’obiettivo di rilanciare l’economia europea e sostenere la transizione verde e digitale. Ringrazio davvero Imma, Lucia e Federico, ne per la loro energia, la loro positività e il loro aiuto fondamentale per far vedere a tutti i benefici dei fondi europei. Le loro storie mi hanno colpito profondamente e dimostrano quanto l’Europa possa fare la differenza”.



La campagna mette in evidenza come i fondi del NextGenerationEu stiano costruendo un futuro migliore per l’Italia, che ha preso il via ieri e sarà attiva per tre settimane, è pensata per far arrivare le storie dei cittadini beneficiari al più ampio pubblico possibile nei territori di appartenenza. Con l’hashtag ufficiale #NextGenerationEu, articoli e video sui protagonisti e tramite una pagina web i cittadini potranno interagire e scoprire di più sui progetti finanziati in Italia. I cittadini saranno invitati a rispondere a una divertente call to action: potranno condividere sui social gli scatti della campagna presente nei diversi angoli delle loro città: basterà taggare @europainitalia su Instagram, Facebook o X per provare a vincere alcuni gadget.