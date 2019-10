Dopo due anni è ancora vivo nella comunità di Ittiri il ricordo di Antonio Meloni, lo studente di 14 anni, schiacciato dal pullman dell’Arst la mattina del 24 novembre, mentre stava per prendere il mezzo per andare a scuola. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna in edicola, sarà un processo a stabilire se la morte del giovane si sarebbe potuta evitare. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, ha ordinato al pm, Mario Leo, titolare dell’inchiesta, di formulare l’imputazione per omicidio colposo nei confronti dell’autista che quella mattina si trovava alla guida del mezzo pubblico.

Una tragedia avvenuta intorno alle 7.30 del mattino, nel piazzare vicino al cimitero di Ittiri, luogo dal quale tanti studenti di Ittiri partono per raggiungere le scuole di Sassari e Alghero. L’autista era stato iscritto immediatamente nel registro degli indagati, per omicidio colposo, ma dopo la lettura della consulenza tecnica, il titolare dell’inchiesta aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. Sono stati i legali della famiglia del ragazzo a opporsi alla richiesta di archiviazione, allegando una nuova perizia che qualche giorno fa è riuscita a ribaltare il destino dell’indagine.

[Foto di repertorio]