Street art, a Cagliari Marco Réa firma un’altra cabina di E-Distribuzione a Sant’Elia

Si intitola “Il Pane” il murale di Marco Réa, artista e illustratore, dagli anni Novanta esponente della scena dei graffiti e del writing, che ha preso forma sulla cabina elettrica inaugurata a Cagliari in via Schiavazzi. L’opera è ispirata a dei versi di Gianni Rodari e rappresenta l’alimento universale per eccellenza: il pane, elemento presente sulle tavole di tutti, simbolo di vita e condivisione; ad accompagnare le briciole di pane carasau fluttuanti, i volti di due giovani sognanti che sperano in un futuro migliore.

L’iniziativa prosegue l’incontro tra l’Urbanfest dell’Associazione Asteras e l’iniziativa di riqualificazione urbana “Cabine d’Autore” promossa da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con l’intento di trasformare le infrastrutture elettriche in vere e proprie tele per la Street Art in grado di integrarsi nel territorio urbano ed extraurbano.

“Siamo sempre orgogliosi nel promuovere la Street Art e valorizzare la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, ma reinventate anche come spazi artistici e integrate sempre di più con l’ambiente. Prosegue inoltre la stretta e fertile collaborazione con l’Associazione Asteras per il quartiere di Sant’Elia”, per la società Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna .

“Siamo molto felici e grati a E-Distribuzione per il suo prezioso supporto all’Urbanfest – dichiara Ivana Salis, Presidente di Asteras – supporto che dura fin dalla prima edizione del festival. Il progetto “Cabine d’Autore” e il nostro festival sono legati dal comune intento di contribuire attraverso l’arte a rigenerare gli spazi urbani, ad aprire nuove prospettive, a stimolare un cambiamento positivo nella relazione tra i luoghi e le comunità che li abitano”.