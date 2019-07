Ogni anno, un ricordo. Ogni anno, un pensiero. Anche per Emanuela Loi (nella foto), la prima donna nella storia della polizia che faceva parte di una scorta. E anche la prima a cadere in servizio. Nata a Sestu nel 9 ottobre del 1967, l’agente sarda non aveva ancora compiuto venticinque anni quando perse la vita nella strage di via D’Amelio, a Palermo, insieme al giudice anti-mafia, Paolo Borsellino, e ad altri quattro poliziotti della scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A saltare in aria in quella strada del capoluogo siciliano, dove abitava la madre e la sorella di Borsellino, fu una Fiat 126 caricata con novanta chili di tritolo.