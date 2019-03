Da lunedì ricominciano i lavori nel tratto settentrionale della Carlo Felice per la nuova pavimentazione della strada. “Gli interventi fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento profondo del manto stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura”, spiegano dall’Anas. In due tratti le auto avranno a disposizione una sola corsia per senso di marcia per consentire agli operai di continuare il lavoro già iniziato in quei tratti (nella foto).

“Dal 18 marzo tra il chilometro 166 e il 168, nei territori comunali di Cossoine e Giave, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Sassari con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia – si legge nel comunicato -. La conclusione dei lavori è prevista entro il 5 aprile. La stessa limitazione sarà inoltre in vigore fino al 26 aprile tra il chilometro 202 e il 205,3, nella medesima carreggiata, nel territorio di Sassari”.