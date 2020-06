Lunedì 22 giugno, dalle ore 17 alle 19, all’aeroporto di Olbia è in programma il terzo appuntamento con il ‘Tourism Master Classes Webinar’ di ‘Sardinia Tourism Call2Action‘. L’evento centrale dei cinque in programma a giugno è dedicato alle start up nel mondo del turismo. L’evento è organizzato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto Olbia-Costa Smeralda, in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo e gode del patrocinio di Enit, Invitalia e Tourism Plus.I lavori saranno coordinati dal comitato scientifico composto da Geasar, Josep Ejarque, Robert Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello e Gianluigi Tiddia.

I lavori sono divisi in tre sessioni. La prima riguarda le analisi dei numeri e dei trend e sarà curata da Antonio Usai e Gianfranco Fancello, nella seconda si parlerà di ‘ecosistema Invitalia-misure e incentivi per lo sviluppo, col coordinamento di Robert Piattelli interverranno Gianluca Chiarella, del progetto FactorYmpresa Turismo Invitalia e Gian Marco Verachi, responsabile Service unit Resto al Sud Invitalia e interverranno i protagonisti di alcune start up di successo: Giovanni Conti di Relicta, Davide Collu di Sarda Piattelli e Nicola Usala di Babaiola. La terza sessione saraà dedicata agli interventi di Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna, Nicola Pirina di Kitzanos, Bruna Putzulu, docente e manager di Risorse umane e organizzazione-Reinventarsi nel dopo Covid e Alessio Neri, rappresentante per la Sardegna dell’associazione italiana start up turismo. Considerate le difficoltà nell’organizzare un evento pubblico in piena Fase 3 dell’emergenza coronavirus, gli interventi degli esperti potranno essere seguiti sul sito della Geasar, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Sardinia Tourism C2A e su Radiolina.