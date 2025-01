Starbucks sbarca in Sardegna: il marchio apre per la prima volta a Cagliari

Il celebre locale del caffè americano arriverà sull’isola: ecco tutte le informazioni

Starbucks sta per arrivare in Sardegna, più precisamente a Cagliari. La celebre catena multinazionale di caffè statunitense prosegue la sua espansione in Italia, arrivata ormai a quota 47 negozi con il proprio marchio, e ora si prepara a sbarcare per la prima volta anche sull’isola. Un passo significativo per il progetto del marchio, che punta ad espandersi sempre di più nella penisola fino ad aprire in tutte le regioni, portando un’importante svolta economica ed un punto di ritrovo per giovani e turisti.

Starbucks a Cagliari: tutte le informazioni

Non è ancora stata comunicata una data sulla possibile apertura, ma a svelare l’arrivo di Starbucks a Cagliari sono stati gli annunci di lavoro firmati dal Gruppo Percassi, che possiede la licenza del brand in Italia. Tramite gli annunci è stata svelato anche dove aprirà il nuovo negozio, ovvero all’interno del centro commerciale “Le Vele” a Quartucciu, una scelta strategica in un luogo che attira molti residenti e turisti. Gli annunci riguardano numerose posizioni all’interno del nuovo negozio, tra cui anche quella di manager che dovrà essere “il punto di riferimento dello staff”. Non sono presenti ulteriori informazioni sugli annunci pubblicati, segnati semplicemente per la “New opening a Cagliari”: non è chiaro se l’arrivo del negozio sia imminente o se servano ancora diversi mesi.