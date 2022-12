‘Spesa sospesa’, solidarietà a chilometro zero: Coldiretti e rossoblù insieme per la Caritas

Frutta, verdura e miele. Ma anche formaggi, salumi e olio. Tutto rigorosamente sardo e a chilometro zero. I prodotti, freschi e di stagione, sono stati donati alla Caritas per il pranzo di Natale da Coldiretti Sardegna, Campagna Amica e Cagliari Calcio.

L’iniziativa è stata possibile grazie a ‘Spesa sospesa’, lasciata dai clienti dei mercati Coldiretti e che in tutta Italia ha fatto raccogliere prodotti per oltre sei milioni di chili. In Sardegna le azioni solidali sono andate alle 110mila famiglie che vivono in condizioni di povertà. Sono 260mila persone che valgono il 16,1 per cento della popolazione, il 2,2 per cento in più rispetto allo scorso anno, è risultato dal nuovo Rapporto Caritas.

“La nostra grande comunità – spiegano da Campagna Amica di Coldiretti Sardegna – si è distinta ancora una volta per generosità. In questo caso abbiamo collaborato con il Cagliari Calcio portando avanti anche un progetto sulla corretta educazione alimentare che nelle settimane scorse ha coinvolto i bambini nella curva Futura dello stadio Unipol Domus”.