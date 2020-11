Le ha puntato contro una pistola e le ha sparato due colpi ad aria compressa all’altezza dell’addome, ma lei solo a quel punto si è resa conto che quell’arma in realtà era un giocattolo, una riproduzione piuttosto fedele di una Glock. È l’epilogo di una violenta lite scoppiata a Olbia tra un uomo e una donna all’interno dell’appartamento in cui convivono, in via Barcellona.

I due, disoccupati, hanno iniziato a discutere per motivi futili, ma poi il confronto è degenerato al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia, che hanno denunciato l’uomo, di 49 anni, per minacce aggravate.

Quando ha visto che stavano arrivando i militari, lui ha cercato di disfarsi dell’arma-giocattolo gettandola dal balcone, ma dopo pochi minuti la pistola è stata recuperata dalla cima di un albero. La donna, 41 anni, se la caverà con 5 giorni di cure.