Due arresti e quasi 200 grammi di droga sequestrati. È il bilancio dell’operazione condotta dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro con la collaborazione dei colleghi di Cagliari e delle unità cinofile arrivate da Oristano. Ieri mattina ad Assemini sono finiti n manette sono finiti un 29enne e un 31enne, personaggi già noti alle forze dell’ordine.

I poliziotti da diversi giorni tenevano sotto controllo i due e ieri hanno deciso di perquisire la loro abitazione. Ogni angolo della casa è stato passato al setaccio anche con l’aiuto dei cani antidroga e sono stati recuperati 162 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e materiale per confezionale le varie dosi. Perquisendo il 31enne, allevatore con con precedenti anche per possesso di armi, sono stati recuperati altri 50 grammi circa di cocaina. Il 29enne è stato arrestato e adesso si trova agli arresti domiciliari, per l’allevatore, invece, si sono aperte le porte del carcere di Uta. (Ma.Sc.)