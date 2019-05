È ai domiciliari il sessantenne calabrese fermato alcune settimane fa appena sbarcato a Olbia. Nell’auto che l’uomo aveva preso a noleggio in Calabria gli uomini delle Fiamme gialle trovarono cinque chili di cocaina. Il 60enne davanti al Giudice ha ribadito la sua completa estraneità ai fatti: è stato rimesso in libertà e ha raggiunto autonomamente il luogo indicato per gli arresti domiciliari.

“Il mio assistito ribadisce la sua completa estraneità ai fatti contestati – sottolinea l’avvocata Tiziana de Fiores che lo difende -. Quando è stato fermato ha collaborato con le forze dell’ordine, fornendo massima disponibilità. Aveva preso a noleggio l’auto in Calabria perché il suo veicolo non gli consentiva un viaggio così lungo. Era in Sardegna insieme alla figlia solo per cercare lavoro”.