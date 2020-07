Dovrà pagare una multa di oltre tremila euro l’extracomunitario di 26 anni sorpreso dalla polizia municipale di Cagliari mentre faceva pipì per strada. L’episodio è avvenuto alle 7,30 di questa mattina. Una pattuglia della Municipale transitando in viale Trieste ha visto lo straniero che faceva i bisogni per strada, incurante del via vai di persone che transitavano vicino a lui. Il 26enne è stato identificato: dovrà pagare una multa di 3.333 euro. Sempre la polizia municipale prosegue nei controlli mirati nei quartieri della movida dove sono stati sanzionati alcuni minimarket che vendevano alcolici e dei ragazzi che consumavano alcol in strada durante le ore vietate, come le verifiche sul conferimento dei rifiuti e sul rispetto dell’ordinanza sulle deiezioni dei cani. Su questi due aspetti sono scattate diverse sanzioni.